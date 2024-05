Rubano auto ma durante la fuga incrociano le forze dell'ordine

Sono sospettati di aver tentato di rubare un'autovettura i due individui originari di Cerignola fermati dalle forze dell'ordine nella notte del 23 maggio a San Benedetto del Tronto. Lo riporta il quotidiano d'informazione 'La Nuova Riviera'.

In via Padre Sigismondo Damiani, i ladri hanno aperto e portato via una Hyundai Tucson. Intercettati dalle forze dell'ordine, sono scesi dal veicolo e si sono dileguati consentendo così il recupero del mezzo rubato.

I malviventi sono stati fermati poco dopo. Tuttavia sono in corso d'accertamento le responsabilità reali di entrambi.