Si reca in ospedale per una visita urgente, esce e non ritrova più la sua auto

"Sono fortemente amareggiato e arrabbiato per un sistema che permette che vengano rubate tre auto a settimana nella sola città di Foggia". Così Giuseppe, il proprietario dell'Alfa Romeo Giulietta targata EF830HK del 2011 rubata ieri mattina 25 ottobre, intorno alle 11.45 davanti al Policlinico Riuniti di Foggia: "Vi ero andato per una visita urgente e dopo appena mezz'ora la mia macchina non c'era più". La vittima ha sporto denuncia presso i carabinieri di Foggia, dove in caso di ritrovamento ci si può rivolgere. Giuseppe, evidentemente, affranto dall'accaduto, lancia un appello ai cittadini sottolinenando che sarà ben contento di ringraziare chi lo aiuterà a ritrovarla.