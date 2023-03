Dieci auto rubate e smontate in un battibaleno: ennesimo ritrovamento nelle campagne foggiane

Continuano i ritrovamenti da parte delle Guardie Forestali Civilis capeggiate da Giuseppe Marasco. Ancora dieci auto abbandonate, cannibalizzate in attesa di essere date alle fiamme per cancellare ogni traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da Marasco e le auto sono state rimosse, scongiurando il rischio di inquinamento. Ogni giorno in Capitanata almeno 50 auto vengono rinvenute dopo essere state cannibalizzate.