I ladri non risparmiano nemmeno 'Radio Antenna 1': "Non possiamo lavorare, trasmissioni sospese"

Radio Antenna 1, locale emittente foggiana facente parte del gruppo di Radio Master, finisce nel mirino di ladri. Nella tarda mattinata di ieri 22 gennaio, intorno le 12.50, una Fiat 500 L trekking bianca con tettuccio in vetro scuro utilizzata per servizio tecnico dagli addetti della nota emittente foggiana che trasmette successi napoletani, è stata portata via mentre era parcheggiata in via Michele Papa angolo viale Michelangelo. "In segno di protesta e vista anche l’impossibilità a svolgere il proprio lavoro, i dipendenti e la proprietà di Radio Antenna 1, sospendono le loro trasmissioni per 48 ore a partire da oggi".