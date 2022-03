Grave episodio nella notte: rubate le auto di un soccorritore e dell'Asl nella postazione del 118 di Orta Nova

Per la sanità foggiana i problemi sembrano non finire mai. Alla difficile situazione dovuta alla carenza di medici, rispetto alla quale nelle scorse ore si sono verificate attese di parecchie ore nei pronto soccorso con tanto di segnalazioni ai carabinieri, si è aggiunto nella notte il furto compiuto presso la postazione del 118 di via Sandro Pertini a Orta Nova.

Il bilancio del colpo è di una Renault Clio dell'Asl che il personale del Cim e del Sert utilizzava per le visite a domicilio dei pazienti affetti da problemi psichiatrici e di un'auto di un soccorritore di Sanitaservice. "La situazione è drammatica" il commento rilasciato a Foggiatoday dalla dottoressa e medico della postazione del 118 di Orta Nova, Giuliana Cocuzzi.

Nonostante la struttura sia dotata di un cancello - che in un quel momento era chiuso - i ladri sono riusciti a divellere la serratura. Una volta entrati dentro, hanno portato via i due veicoli. La postazione è dotata delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio dei militari dell'Arma del posto. Tra il personale c'è scoramento e sgomento per l'accaduto.