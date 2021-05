Torna a Foggia dalla Germania per riabbracciare la madre, ma nel giro di 10 ore gli rubano una porsche nuova

Nel giro di pochissime ore i ladri hanno rovinato tutto portando via la porsche nuova di zecca in quel momento parcheggiata in piazza Puglia

Da Monaco di Baviera a Foggia per riabbracciare i familiari e per trascorrere qualche giorno di ferie a Peschici dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma la visita lampo di una famiglia nel capoluogo dauno si è trasformata in un incubo.

Nel giro di pochissime ore i ladri hanno rovinato tutto portando via la porsche nuova di zecca in quel momento parcheggiata in piazza Puglia: “Ero andato a trovare mia madre e quando sono sceso dall’appartamento l’auto non c’era più”.

La vittima giovedì ha sporto denuncia alla polizia, ma da quel giorno, della sua auto, non vi è ancora nessuna traccia.