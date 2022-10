Da Vieste a Foggia per una chemio, parcheggiano l'auto in ospedale ma non la ritrovano più: "Ne abbiamo bisogno"

Sono tornati a Vieste in taxi sostenendo una spesa di 150 euro i coniugi ai quali ieri mattina, all'interno dell'area del Policlinico Riuniti di Foggia lato via Napoli, hanno rubato una Nissan Qashqai parcheggiato di fronte alla scalinata che porta al reparto di Oncologia. Il furto è avvenuto durante la seduta di chemio della donna. Alle 13 l'amara sorpresa, quando il marito ha notato che l'auto non c'era più. "Gli addetti alla sorveglianza non si sono accorti di nulla" evidenzia.

Rientrati nella città del faro, hanno sporto denuncia ai carabinieri. Il proprietario dell'auto si è rivolto ad un avvocato. Con una lettera indirizzata alla direzione, esporrà l'accaduta, chiederà un risarcimento e soprattutto se ci sono delle telecamere.

Nell'auto c'erano anche le cartelle cliniche, i farmaci e i documenti. Non avendo la possibilità economica di acquistare un'altra autovettura, le vittime chiedono uno sforzo ai foggiani: "Ne abbiamo bisogno per recarci a Foggia e proseguire la cura oncologica. L'auto è targata FJ350JF".