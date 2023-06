Auto rubata due volte in 10 giorni: ritrovata a Cerignola, varie parti sono state smontate

Non c’è pace per la Confraternita Misericordia di Monopoli, l'associazione di volontariato che in meno di dieci giorni è rimasta vittima del furto dell'auto elettrica che i volontari utilizzano per effettuare il trasporto di medicinali e attrezzature o per eseguire prestazioni sanitarie.

Di 24mila euro il valore della Hyundai Kona bianca asportata entrambe le volte in via Chiantera, che dal 24 giugno è custodita presso il deposito giudiziale del commissariato di Cerignola. Gli uomini della Polizia di Stato ofantini l'hanno ritrovata in città con consistenti segni di manomissione all’interno.

“Speriamo che il danno non sia consistente” il commento del vicepresidente Angelo Molo a Foggiatoday.

Il primo furto risale alla notte del 13 giugno, intorno all’una. Tuttavia, il giorno successivo gli uomini della Polstrada della Bat erano riusciti a recuperarla durante il servizio di vigilanza sulla Strada Statale 16, in agro di Trinitapoli. I malviventi l’avevano abbandonata in una piazzola di sosta. Il secondo colpo risale invece al 21 giugno.