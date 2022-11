Donna perde le chiavi dell'auto al 'Venerdì', chi le trova non le restituisce e fugge col mezzo: "Città allo sbando"

Va al mercato settimanale e perde le chiavi dell'auto; la donna chiede aiuto per ritrovarle ma, nel frattempo, qualcuno era già fuggito a bordo della sua Xsara Picasso C4, azzurra, parcheggiata in via Natola. E' accaduto lo scorso venerdì, in pieno giorno, a Foggia: "L’ennesimo furto ai danni di una persona tanto buona e tanto umana", denunciano a FoggiaToday.

"È stato facile per il 'buon cristiano' prenderla, perché la proprietaria, che era al mercato, ha perduto le chiavi e nella ricerca - chiedendo aiuto ai tanti presenti - l'ha portata via. Sono certa che chi l'ha fatto ha un cuore, e potrebbe redimersi, riportandola al legittimo proprietario. All'interno c'erano documenti ed effetti personali che spero possano, almeno questi, essere restituiti", l'appello lanciato attraverso la testata.

"Purtroppo Foggia è questa, una città ormai allo sbando, dove ognuno fa ciò che gli pare e dove non c’è più rispetto per niente e per nessuno. Chiedo di condividere il più possibile, affinché questo post possa arrivare a chi dopo aver raccolto queste chiavi, ha pensato bene di capire non di chi fossero ma, attraverso il telecomando, a quale auto appartenessero", concludono.