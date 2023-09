Visita pazienti gravemente malati, ladri gli rubano l'auto: l'appello di un medico fisiatra

Ciao FoggiaToday, sono un giovane medico fisiatra e mi occupo di visite domiciliari a pazienti gravemente malati. Questa mattina mi è stata rubata la macchina in via Rovelli 41 alle ore 11, mentre visitavo. Si tratta di una Renault Clio blu. Privato della mia auto, non avrò la possibilità di seguire pazienti costretti a casa dalla malattia, magari amici o parenti del ladro di questa mattina. Rubarmi l'auto è stato un furto non solo a me, ma forse anche a delle persone che gli sono care. Confido che siate dei ladri gentiluomini e me la restituiate.