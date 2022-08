Non c'è pace per i turisti a Marina di Lesina: rubata un'altra auto a una famiglia torinese in vacanza

Non c'è pace a Marina di Lesina, terreno fertile per i ladri d'auto. Ad avere la peggio, ancora una volta, i vacanzieri. Quello della scorsa notte è soltanto l'ultimo di una lunga serie di colpi compiuti nella località Marina di Lesina, alcuni sventati, alcuni tentati e altri messi a segno. E' riuscito l'ultimo. I ladri sono scappati via con una Fiat Punto. Tra le vittime, una famiglia di Torino, anche una donna diversamente abile. Erano arrivati domenica scorsa. Immediata è scattata la denuncia ai carabinieri. Alcuni giorni fa i ladri avevano rubato il furgoncino di una onlus di Milano, rovinando la vacanza di un gruppo di ragazzi (leggi qua). Era andata meglio, al proprietario di una Dacia Sandero, al quale il 19 giugno due soggetti gli avevano rubato l'utilitaria. L'intervento dei carabinieri aveva costretto i delinquenti a scendere dal veicolo e a darsi a precipitosa fuga (i dettagli).