Intercettati vicino a un'auto rubata si danno alla fuga, rintracciati al bar mentre prendono un caffé

Come riporta il quotidiano d'informazione 'Cronache Maceratesi' in un articolo del 13 luglio, giovedì scorso per cinque individui residenti a Cerignola, è scattato il foglio di via obbligatorio in quanto non sarebbero riusciti a giustificare la loro presenza a Montecorsaro.

Potrebbero essere i cinque soggetti intercettati qualche ora prima, intorno alle 3.30 di notte, in zona Industriale mentre erano a piedi vicino a due auto, di cui una, una Audi A1, era stata rubata una trentina di minuti prima a Macerata.

L'altro veicolo, una utilitaria Ford, invece, era intestata a una ditta di autonoleggi della provincia di Foggia. All'interno di quest'ultima i militari dell'Arma hanno rinvenuto arnesi atti allo scasso, passamontagna e centraline elettroniche per Audi e Volkswagen.

Alla vista dei carabinieri, i cinque ragazzi erano fuggiti a piedi nelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce

Qualche ora dopo, al mattino presto, cinque ragazzi originari di Cerignola, sono stati sorpresi in un bar mentre sorseggiavano un caffè. Non avendo giustificato il motivo della loro presenza in quel posto, per loro è scattato un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno. Con molta probabilità si trattava dello stesso gruppetto di ragazzi che si erano dati alla fuga.