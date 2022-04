Rubata a Lecce e ritrovata distrutta a Cerignola: proprietari pagheranno costi di deposito e rottamazione dell'auto

La carcassa di un’autovettura rubata a Lecce poco meno di una settimana fa, è stata ritrovata dai carabinieri quest’oggi alla periferia di Cerignola, con l’abitacolo “ripulito” da tutte le componenti riutilizzabili come pezzi di ricambio e la carrozzeria data alle fiamme.

Come evidenzia Lecceprima le vittime dovranno sobbarcarsi anche i costi per ogni giorno di deposito e quelli della rottamazione. Sul quotidiano d’informazione on line si legge che la Peugeot 2008 era stata rubata di notte e che i ladri erano riusciti a disattivare il sistema satellitare e ad allontanarsi senza essere intercettati percorrendo oltre 200 chilometri prima di raggiungere la città del Basso Tavoliere.