Rubata l'auto di un medico di continuità assistenziale: "Un danno per me e per la popolazione"

Nella notte tra il 6 e il 7 agosto qualcuno ha rubato la mia auto, una Opel Corsa Nera a Stornarella. L'auto si trovava accanto alla Guardia Medica, dove solitamente è parcheggiata la macchina del medico di continuità assistenziale. Non si tratta quindi di una semplice auto, ma di quella di un medico in servizio di notte per tutta la popolazione residente e, quindi, adibita alle urgenze sanitarie alle quali non ho potuto più sopperire in caso di chiamata.

Chi ha agito sapeva benissimo cosa stava portando via creando disservizi. Per noi sanitari in servizio è una prassi, per la popolazione non saprei. L'auto la do per persa, ma la speranza è che tutto questo non sia considerato la normalità. Spero di poter avere avere al più presto un mezzo per continuare non solo a lavorare, ma anche a garantire il mio servizio in una guardia che si sta rivelando sempre più inospitale del previsto nei confronti dei medici che si sono messi a disposizione.