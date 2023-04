Scende a Foggia per il matrimonio della nipote ma gli rubano l'auto: "Siamo veramente mortificati"

Salve FoggiaToday, vi racconto un episodio spiacevole avvenuto mercoledì a mio fratello, arrivato in città da Bologna per il matrimonio di mia figlia. Per tutti noi doveva essere un giorno speciale ma purtroppo la mattina successiva non abbiamo trovato più la sua auto, una Fiat Tipo Station nera, rovinandoci la giornata. Mio fratello è molto amareggiato e ieri ha anticipato la partenza di due giorni, con un'auto a noleggio. Siamo veramente mortificati.