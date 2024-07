In giro su un'auto rubata, commette infrazione e alla vista della Polizia Locale cerca di nascondersi: fermato

Momenti concitati questo pomeriggio in via Sant'Alfonso Maria de Liguori, altezza cavalcavia di via Manfredonia. Gli agenti della Polizia Locale, hanno fermato il conducente di una utilitaria. Dopo aver commesso un'infrazione, quando ha notato che gli agenti erano in procinto di fermarlo, ha tentato invano di nascondersi alle spalle del distributore di carburanti della Q8. Gli uomini in divisa lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo, durante il quale è emerso che l'auto sulla quale girava era stata rubata. Il soggetto, straniero, è stato accompagnato nei vicini uffici della Municipale per le procedure di rito.