Inseguimento all'americana tra Foggia e Arpinova: arrestato ladro d'auto in fuga a folle velocità

Il personale di polizia dell'U.p.g.s.p. della Questura di Foggia, ha arrestato un ragazzo di 19 anni sorpreso alla guida di un’autovettura il cui furto era avvenuto qualche istante prima. Gli agenti, allertati dalla sala operativa circa la notizia di un soggetto che aveva forzato la portiera dell’autovettura e si era introdotto all’interno dell’abitacolo allontanandosi dal luogo dell’evento delittuoso, hanno raggiunto la strada provinciale 26 per San Marco in Lamis, in direzione Arpinova e individuato la macchina sottratta in precedenza.

Mentre intimavano l’alt, hanno attivato dispositivi luminosi e sonori del veicolo di servizio. Il diciannovenne alla guida, anziché interrompere la marcia, ha provato ad assicurarsi la fuga procedendo a velocità sostenuta fino a quando, non avendo più possibilità di fuga, è sceso dall’autovettura e si è scagliato invano contro gli operatori intervenuti