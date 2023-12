Dalla Germania a Foggia per visitare i parenti, ma gli rubano l'auto: "C'erano i giochi e i vestiti dei miei bambini"

L'amara e sgradita sorpresa di chi durante le feste torna nella propria città deve fare i conti con la sua parte più marcia. Ed è ciò che è accaduto a un cittadino foggiano, emigrato in Germania, e tornato nel capoluogo dauno per le feste: "Ieri sera mi sono recato con tutta la famiglia a far visita a mio padre a Foggia. La visita è durata un paio d'ore, poi siamo scesi per tornare a casa e non abbiamo trovato la nostra macchina", racconta la vittima.

L'auto rubata è una Fiat Doblò grigia metalizzata, con due barre porta surf e targa tedesca: "I miei tre bambini sono rimasti terrorizzati nel non vedere più l'auto. Al suo interno c'erano i giocattoli e i loro vestiti, oltre alle chiavi della casa in Germania. Questi delinquenti pezzenti hanno preso tutto quello che serviva ai bambini e ci costringeranno a tornare a casa in treno. Il tutto per rubare un'auto neppure nuova e con oltre 200mila chilometri già percorsi".

"Non le lascio immaginare quanto hanno pianto i miei figli e anche ora, mentre vi scrivo, facciamo fatica a rassicurarli. Spero che a questa gentaglia sia rimasto un poì di cuore, da rinunciare al magro bottino e riconsegnarci l'auto".