Rubata l'auto dei Collage nel Foggiano. Il cantante: "Restituitemi almeno il basso"

Risveglio amaro ieri mattina per i Collage, la storica band di 'Tu mi rubi l'anima' che l'8 ottobre, nell'ambito dei festeggiamenti dei fuochi di San Pio, si sono esibiti a Stornarella. La mattina successiva, usciti dall'albergo, a Candela, non hanno ritrovato più l'autovettura. "Abbiamo pensato di averla parcheggiata male e che un carro attrezzi l'avesse portata via, invece si erano attrezzati per portarla via. Dentro la macchina c'era un basso a cui tenevo tanto" spiega il cantante-bassista Tore Fazzi in una diretta Facebook registrata da un vagone del treno.

Dentro c'erano anche un giubbotto con le chiavi dell'auto, della moto e dell'appartamento del tastierista Fabio Nicosia: "Spero che i ladri vedano questo video. Tenetevi anche la macchina, tanto quella immagino sarà stata già fatta a pezzi per essere venduta separatamente, però del basso non ve ne fate niente, quello è un pezzo unico, non potete usarlo da nessuna parte, c'è anche il mio nome sopra. Cercate in tutti i modi di farmi avere questo basso, per me è molto importante. Anche le chiavi, se poi ci volete ridare anche la macchina, non ci dispiacerebbe".