Va al cimitero a trovare il figlio morto di recente a 28 anni, ma all'uscita non trova la sua auto

Si reca al cimitero per visitare il figlio deceduto a soli 28 anni nell'aprile scorso. All'uscita, però, non trova più il suo monovolume Fiat Doblò. E' successo a Castelnuovo della Daunia. "Non abbiamo più niente da perdere. Se avete un minimo di buon senso, lasciatela da qualche parte. Condividete il più possibile" l'appello di Vincenzo, evidentemente sconcertato per l'accaduto.

La morte improvvisa di Antonio Frangiosa, giovane commerciante del posto, aveva gettato nello sconforto un'intera comunità, soprattutto tra i suoi affetti più cari, tanto che il padre, che ieri sui social ha denunciato il furto, due mesi fa aveva annunciato - "con amarezza" - la chiusura dell'attività di casalinghi, detersivi e articoli regalo per il 30 dicembre. "Dopo la tragedia che ci ha colpito, non siamo più in grado di gestire la nostra attività".

Nel frattempo in tanti a Castelnuovo si sono mobilitari condividendo l'appello social dell'uomo. Centinaia le condivisioni dei cittadini del piccolo borgo dei Monti Dauni.