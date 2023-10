Gli rubano l'auto per la terza volta: "Privilegio riservato solo a me o a qualcun altro?"

Tommaso Sgarro, consigliere comunale di Cerignola, nonché candidato sindaco nelle precedenti due tornate elettorali, direttamente sui social ha reso noto di aver subito per la terza volta in quattro anni, il furto di un'auto. "Cerignola è una città meravigliosa...dove mi hanno rubato la terza macchina in quattro anni. Chissà se questo costante interesse verso le mie automobili è un privilegio riservato solo a me oppure spetta anche a "qualcun altro" ha ironizzato la vittima.

E' l'ennesima denuncia Facebook di un cerignolano, nella terra regina di furti di veicoli, ricettazione e riciclaggio di pezzi di autoricambi.