Pronti a rubare un’auto in centro, ma arriva una volante: due giovani beccati dalla polizia a Cerignola

Sono stati colti sul fatto mentre erano intenti ad aprire un'autovettura regolarmente parcheggiata in una strada del centro cittadino a Cerignola. Gli agenti del locale commissariato di polizia, in servizio di volante, hanno tratto in arresto due giovani del posto di 26 e 27 anni, accusati di tentato furto aggravato. È accaduto giovedì pomeriggio. In sede di udienza di convalida, la competente Autorità Giudiziaria ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cerignola con divieto di uscire dall’abitazione nelle ore notturne e dell’obbligo di firma.

Sono cinque gli arresti operati in una settimana dal Commissariato di polizia di Cerignola. Il 9 novembre, a seguito di pressanti indagini, gli agenti hanno proceduto all'arresto di un 37enne cerignolano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge, emessa dal Gip presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

Nello stesso giorno è stato arrestato un cittadino rumeno di 28 anni, che deve espiare la pena di un anno di reclusione per una truffa commessa a Trani ad agosto del 2011.

Infine, nella mattina di ieri, 12 novembre, è stato arrestato un 59enne cerignolano, in esecuzione di un ordine di carcerazione: deve espiare la pena di otto mesi per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso a Macerata nel 2013.