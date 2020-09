Auto rubata nel Barese, i Carabinieri la ritrovano a Cerignola: ladri beccati mentre la stavano smontando

I Carabinieri della Stazione di Cerignola e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia hanno arrestato in flagranza del reato di riciclaggio un 20enne ed un 29enne di Cerignola, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Alcune mattine fa i militari, allertati della presenza dell’antifurto satellitare di una autovettura Renault Capture rubata poche ore prima a Bari, hanno raggiunto una zona impervia dell’agro di Cerignola, in località Bombace, ad alcuni chilometri di distanza dal centro abitato. Lì, hanno sorpreso due soggetti intenti a smontare gli interni dell’auto utilizzando degli arnesi da scasso. Bloccati, i due sono stati condotti negli uffici della locale Compagnia Carabinieri e dichiarati in arresto per riciclaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’autovettura è stata sequestrata per la successiva restituzione al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, i due arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Foggia. A seguito della convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto nei loro confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.