Gara di calcio amara per un arbitro: al triplice fischio non trova più la sua auto

La partita finisce malissimo per un arbitro in trasferta nel Foggiano. È successo la scorsa domenica, a Serracapriola, dove il direttore di gara della sezione Aia di Termoli si era recato per la partita Frentania-Pietramontecorvino. Dopo il triplice fischio finale, la doccia gelata per l'arbitro: si è accorto di essere stato derubato dell’auto.

Il mezzo, una Fiat Grande Punto, era parcheggiata sulla strada che costeggia il campo sportivo di Serracapriola, tra quelle dei dirigenti delle squadre e dei familiari dei giocatori. Iniziato il match, i malviventi hanno avuto ben 90 minuti – il tempo di gioco – per asportare il mezzo e lasciare il malcapitato a piedi.

L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.