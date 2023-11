Rubate strumentazioni teatrali, compagnia resta senza e chiede una mano: concesso il Teatro del Fuoco

Dopo il furto dell'8 ottobre che ha comportato la perdita di strumentazioni teatrali di importante valore - arredi e materiale audio-luci - la Provincia di Foggia ha concesso alla 'Compagnia Teatrale Palcoscenico' del Piccolo Teatro di via Nicola Delli Carri, la possibilità di usufruire del Teatro del Fuoco per gli spettacoli 'Collocazione provvisoria' in programma sabato 11 e domenica 12 novembre, 'Nulla da dichiarare' di sabato 16 e domenica 17 dicembre, 'Le mani che vorrei' di sabato 16 e domenica 17 marzo 2024

Il numero uno di Palazzo Dogana, Giuseppe Nobiletti: "Questo vile atto criminale è stato non solo un colpo per l'associazione, ma anche per l'intera comunità. Desidero esprimere la mia solidarietà e sostegno agli amici della compagnia teatrale in quanto rappresentano azioni inaccettabili e vanno condannate senza riserve. È evidente che tali condotte criminose potrebbero essere la conseguenza del coraggioso impegno dell'associazione nel combattere le mafie e ogni forma di violenza attraverso eventi culturali e teatrali, in collaborazione con la Prefettura di Foggia. Questo tipo di impegno sociale è di fondamentale importanza per la nostra comunità e non possiamo permettere che atti intimidatori minino la loro determinazione"

Per sopperire alle perdite, quindi, Giuseppe Nobiletti ha ritenuto opportuno la concessione della sala: "Credo che sia fondamentale dimostrare il nostro sostegno e la nostra solidarietà nei confronti di coloro che si impegnano a favore della bellezza e della legalità sul nostro territorio. Questi atti criminali non dovrebbero mai essere motivo di scoraggiamento, ma al contrario, dovrebbero unirci".