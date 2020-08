Cronaca Carmine Nuovo / Via Pasquale Mione

Ladri insaziabili in città: svaligiano l'ennesimo appartamento, trovano chiavi di un'auto e la portano via

I ladri hanno svaligiato un appartamento in via Mione a Foggia nel quartiere Carmine Nuovo. Hanno portato via anche un'autovettura. Sul caso indagano le volanti della polizia (Fonte Gazzetta di Capitanata)