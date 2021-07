Incubo ladri in città: si intrufolano in casa in piena notte con i proprietari in casa, le vittime sono tutte donne

Furto in un appartamento di Corso Garibaldi a Foggia, il secondo in pochi giorni

L'episodio avvenuto in via San Giovanni Bosco, quello in cui la proprietaria di un appartamento ha sorpreso un ladro in casa che nel tentativo di fuggire le ha sferrato un calcio al petto, purtroppo non è un caso isolato.

Nella notte tra martedì e mercoledì un'altra donna di mezza età, mentre dormiva, è rimasta vittima di un furto compiuto in Corso Garibaldi. La vittima, intorno alle 2, ha notato la luce del soggiorno accesa e si alzata dal letto per spegnerla. Purtroppo perà ha notato che la stanza era stata messa completamente a soqquadro.

Allertati, gli agenti di polizia hanno accertato che i ladri, ma è probabile che ad agire sia stata una sola persona, avevano portato via un cofanetto con oggetti in oro di valore. Sono fuggiti via da una finestra del bagno.