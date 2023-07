Terrore in casa, narcotizzati nel sonno in vacanza e derubati: "C'erano i nostri bambini"

Salve Foggiatoday, la notte tra il 21 e 22 Luglio ci hanno derubati in casa, ci hanno portato via il denaro contante mentre noi dormivamo, probabilmente siamo stati assuefatti con qualche sostanza narcotizzante.

La cosa che fa più male è che, soprattutto chi ha figli e figlie piccoli, deve vivere questa esperienza di terrore pensando anche al male che avrebbero potuto ricevere i bambini, oltre al fatto che qualcuno di notte ha rovistato tra i propri effetti mentre si stava dormendo.

Abbiamo dormito con le finestre aperte per il troppo caldo, l'amara sorpresa al nostro risveglio. Sopraggiunti sul posto, i carabinieri ci hanno informato che non siamo gli unici e che più di qualcuno ha subito furti la stessa notte ed anche in quelle precedenti.

La cosa che non capisco è perché non esce fuori la notizia, come è giusto che sia, in modo che chi si trova in questi posti per trascorrere le proprie vacanze sia conscio dei pericoli che corre se si fida del prossimo, dormendo con le finestre aperte. Se lo avessimo saputo sicuramente non lo avremmo fatto.

Inoltre, questa notte, sono stato sveglio parecchio guardando fuori dalla finestra e non ho visto nessuna auto delle forze dell'ordine per controllare il territorio nonostante l'accaduto, ma solo auto e moto che procedevano a folle velocità nel centro abitato.

Credo sia vergognoso ed anche un pessimo biglietto da visita per il nostro Gargano. Spero facciate un articolo in modo che più persone possibili possano correre ai ripari per evitare che le proprie ferie si trasformino in un incubo. Grazie per l'attenzione.

Distinti saluti, Marcello L.

Segnalazione delle 11.59 del 23 luglio 2023 dal titolo 'Furti in appartamento tra Lido del Sole e Foce Varano'