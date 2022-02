Terrore in un appartamento, donna sorprende ladro in camera: "Abbiamo paura persino di stare in casa"

Nella città capoluogo della quarta mafia, inciviltà e delinquenza dilagano nonostante le misure di contrasto. Gli arresti eseguiti dalla visita del ministro Luciana Lamorgese, esattamente nell’arco di un mese, sono la cartina di tornasole dell’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità. Evidentemente non basta e forse mai basterà, se è vero, come ha denunciato alla nostra testata una lettrice, che ieri sera, al terzo piano di una palazzina in zona villa comunale, si è consumato un furto nonostante all’interno vi fossero la proprietaria, il figlio, la figlia e i rispettivi compagni. Il ladro sarebbe entrato dal balcone attraverso il tubo di scolo dell’acqua.

Questo il racconto della figlia: “Erano le 21.15 circa, mia madre, mio fratello e mia cognata erano in cucina a cenare, mentre io e il mio ragazzo guardavamo la tv in cameretta. Intorno alle 22.10, mia madre è andata in camera da letto a prendere una compressa, ma ha trovato un uomo di spalle che aveva appena finito di frugare nei cassetti e di rubare i soldi della pensione, gli ultimi rimasti necessari a pagare bollette e tasse, un tablet poggiato sul comodino, un caricabatterie, il pc portatile, alcuni oggetti in oro e degli orologi da uomo”.

Il ladro ha guadagnato la fuga tra lo sconcerto e lo spavento della vittima, che ha segnalato e denunciato l’accaduto alla polizia: “Siamo arrivati a un punto di non ritorno, ad avere paura di stare in casa e non poter avere le finestre aperte. Non siamo più padroni di casa nostra. Chi ci aiuta, chi ci tutela? Sarebbe potuta finire anche peggio Vogliamo aiuti dalle istituzioni, è diventata una città invivibile, senza alcun tipo di protezione. Queste situazioni devono finire, la legge deve punire chi sbaglia. Siamo stanchi”.