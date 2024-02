Assalto con ruspa alle Poste di San Marco in Lamis

Tentato furto nella notte in Piazza Europa, pieno centro di San Marco in Lamis, presso gli uffici postali. Approfittando dell'ora buia, con l'impiego di una ruspa prelevata da un cantiere aperto nelle vicinanze per via di alcuni lavori, i malviventi hanno assaltato i locali sventrando l'Atm con il mezzo edile.

Probabilmente, l'assalto era finalizzato a portar via la cassaforte dove sarebbe contenuto il denaro per il pagamento delle pensioni. Ingenti i danni, inagibile la struttura, momentaneamente chiusa. Tuttavia, stando alle primissime informazioni, i criminali non sarebbero riusciti a portare a termine il colpo.

Sotto choc la popolazione per le modalità d'azione - "Sembra una scena di un film" - e per l'immagine dei locali degli uffici postali letteralmente distrutti. Sul posto operano i carabinieri e la scientifica per i rilievi e le indagini del caso.

Sarebbe legato all'assalto l'incendio di tre autovetture avvenuto sulla Statale 272 che collega San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo, dati alle fiamme, verosimilmente per evitare che le forze dell'ordine intervenissero durante la fuga. Sul posto i vigili del fuoco.

Una tentata rapina con analoghe modalità era stata compiuta dieci anni nella vicina filiale della Bcc. In quella occasione il colpo tentato con un escavatore non andò in porto per l'intervento di due pattuglie di un istituto di vigilanza che avevano ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi, costringendoli a precipitosa fuga (continua a leggere).