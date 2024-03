Alberi tranciati e rubati, l'assessore Aprile: "Abbiamo un'idea su chi sia stato, le indagini ci daranno ragione"

Forse sono avvenuti in momenti diversi per mani diverse, prima il taglio e poi l'asportazione avvenuti in via Miranda a discapito di una quindicina di platani piantati da qualche settimana. L'assessore e vice sindaco Lucia Aprile ha dato mandato alla Polizia locale di visionare le immagini delle diverse telecamere presenti in zona per risalire - si spera al più presto - agli autori di tale gesto sconsiderato. "Un'idea su chi possa essere stato ce la siamo fatta, ma attendiamo che le indagini ci possano dare ragione", conclude Aprile