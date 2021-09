Movida violenta, due 19enni aggrediti e derubati. Serata da incubo a piazza Mercato: "In cinque li hanno accerchiati e picchiati"

Asportato un telefono cellulare e una catenina d'oro. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona. Non si esclude che ad agire sia stato lo stesso gruppo di giovanissimi che, da settimane, continua a rendere invivibile quell'angolo di città

Serata da incubo, ieri sera, a piazza Mercato, dove due membri di una comitiva sono stati aggrediti e derubati da una gang di minorenni. Il copione si ripete, ancora una volta, nel centro storico di Foggia.

Il fatto è successo intorno all'una della scorsa notte: a finire nel mirino di una banda di cinque ragazzini (età stimata 15-16 anni), è stata una comitiva di ventenni; tra loro, anche alcuni amici giunti in città dalla vicina Napoli. E sono stati proprio gli 'ospiti' a finire nel mirino della gang.

Due 19enni del gruppo sono stati accerchiati e aggrediti, con calci e pugni, dai minori che hanno portato via ai malcapitati, rispettivamente, una catenina d'oro e un telefono cellulare. Immediato l'allarme lanciato ai carabinieri che, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti. "Li hanno accerchiati e picchiati, nessuno è intervenuto", il racconto a FoggiaToday.

Al vaglio dei militari, i filmati delle telecamere delle attività presenti in zona. Non si esclude che, ad agire, sia stato lo stesso gruppo di giovanissimi che - a piedi o in sella ai propri 'Scarabeo' - continua a rendere invivibile quell'angolo di città. Si tratta, infatti, dell'ennesima aggressione registrata nelle ultime settimane in quella piazza, tra cui un pestaggio di stampo omofobo e razzista, poi risse violente, anche con feriti, che si susseguono a cadenza settimanale.

Una sequenza di episodi che rende necessario un controllo maggiore del territorio, soprattutto nei giorni e negli orari serali e notturni, quando la piazza è frequentata ed esposta.