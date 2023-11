Furto in casa, rubati vestiti e documenti importanti a un richiedente asilo: "Non ha più nulla, è disperato"

Non avrebbe mai immaginato che i ladri si sarebbero mai intrufolati nella sua abitazione e gli avrebbero portato via praticamente tutti i suoi averi, abiti e una borsa con dentro i documenti. Per Saidu Saikou da ieri è cominciato un incubo.

Il furto è avvenuto a Lucera, zona campagna, tra le 6.30 del mattino e le 16.30 del pomeriggio. Al rientro la vittima ha trovato la porta forzata e la casa messa a soqquadro. "E' disperato" spiega a Foggiatoday l'avvocato Margherita Di Marco: "Non solo ha perduto tutto ciò di cui era in possesso, ma ora è sprovvisto di un documento di riconoscimento".

Non è stato semplice nemmeno sporgere denuncia, atteso che, dopo essersi presentato in commissariato a Lucera, ha dovuto spostarsi a Foggia, dove ha sporto denuncia attraverso l'ufficio immigrazione della Questura.

La vittima confida che i ladri possano aver gettato i documenti da qualche parte e che qualcuno possa ritrovarli e consegnarli alle forze dell'ordine oppure al suo legale. Saidu è un richiedente asilo: "Ora è un problema grosso".

Non ha più il permesso di soggiorno provvisorio, la carta d'identità, il codice fiscale e la Postepay: "Non ha più nulla, ha urgente bisogno di quei documenti".