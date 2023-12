Furti a gogo, in via Delli Carri non ne possono più: “Vogliamo vivere tranquilli

“Vogliamo vivere tranquilli. Basta ladri in via Nicola Delli Carri”. Le scritte comparse ieri mattina nella centralissima stradina di Foggia che conduce ai Quartieri Settecenteschi esprime il malessere di tanti residenti della zona, che non ne possono più.

L’accesso da piazza Giordano è stato tappezzato di cartelli. È la strada del Piccolo Teatro, svaligiato solo a ottobre. Lì i ladri, nottetempo, hanno messo a soqquadro i locali e portato via arredi e materiale audio-luci. Danni per migliaia di euro.

L’ultimo episodio risale solo alla sera di Natale. Una coppia è rientrata a casa e, sbadatamente, ha lasciato uno zainetto davanti all’abitazione prima di parcheggiare l’auto. Neanche il tempo di accorgersene che era già sparito, in una manciata di secondi.

Dentro c’erano denaro, computer, e documenti. “La strada era deserta”, racconta la donna, spaventata per quello che accade in zona, furti d’auto compresi. “Non passa mai una volante. Perché dobbiamo vivere così?”, si domanda.

In passato, qualche furto è stato persino sventato, solo affacciandosi alla finestra. I cartelli comparsi provano ad accendere i riflettori sul dedalo di strade che si dirama nei Quartieri Settecenteschi. Un accorato appello per sentirsi più sicuri, e dormire sonni tranquilli, a due passi dal centro.