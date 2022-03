Il Foggia nel mirino dei ladri, furti allo store di via Zara e allo stadio. Imbrattati i muri della segreteria

Sono in corso le indagini della polizia sul duplice furto ai danni del Calcio Foggia avvenuto nelle scorse ore presso lo store di via Zara, sito all’interno dei Mercati di Città La Prima in via Zara, e negli uffici dello Zaccheria, dove ignoti si sono introdotti portando via materiale di merchandising e abbigliamento sportivo oltre a un pc portatile. I due furti sono avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro: quello in via Zara si sarebbe consumato nella mattinata di domenica, intorno alle 12. Potrebbe essere avvenuto nella notte tra domenica e lunedì quello allo stadio Zaccheria, dove oltre al furto sono stati imbrattati anche i muri della segreteria. Non si esclude un collegamento tra i due episodi.