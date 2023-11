Scuole di San Severo nel mirino dei ladri di rame

I ripetuti furti di rame - che si sono verificati nelle ultime settimane in diverse scuole cittadine - hanno indotto il sindaco Francesco Miglio a chiedere al Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, la convocazione di un apposito tavolo tecnico. “Viviamo in un contesto difficile che si evidenzia anche con queste azioni malavitose. Da questi frequenti episodi di furto di rame nelle scuole cittadine derivano inoltre disservizi che riguardano l’intera comunità scolastica oltre che un notevole sperpero di risorse economiche al fine di ripristinare il funzionamento degli impianti. La sensazione di sgomento tra i cittadini è palpabile e condivisa da tutti, insieme ad un forte senso di preoccupazione tra gli amministratori comunali. Tali motivazioni mi hanno spinto a chiedere una sollecita convocazione di un tavolo tecnico finalizzato evidentemente alla ricerca di possibili azioni per fronteggiare l’increscioso fenomeno”.