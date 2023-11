Razzia di rame nelle scuole di San Severo, impianti di riscaldamento danneggiati: "Situazione preoccupante"

Dalle linee elettriche ferroviarie, i predoni di rame hanno iniziato ad attaccare gli edifici scolastici. A San Severo negli ultimi mesi la situazione è diventata seria. "Quasi con cadenza settimanale un istituto scolastico di San Severo viene colpito dai ladri di cavi elettrici i quali, per poche centinaia di euro, infliggono alla struttura danni per decine di migliaia di euro" - spiega il sindaco di San Severo Francesco Miglio.

In questo periodo in cui le temperature sono basse, in alcune scuole non è stato possibile mettere in funzione l'impianto di riscaldamento, interrompendo in alcuni casi, le lezioni.

Un tavolo tecnico, richiesto da Miglio, si è tenuto questa mattina in Prefettura. Nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo al quale seguiranno delle indagini per risalire agli autori e, soprattutto, per capire chi siano i ricettatori del rame.