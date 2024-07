I predoni del rame lasciano senza corrente interi quartieri di San Severo: “Furto estremamente dannoso”

I predoni del rame hanno lasciato senza corrente interi quartieri a San Severo. Nelle ultime ore, i furti hanno impedito l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città.

La ditta Spim, affidataria del servizio, e l'ufficio manutentivo del Comune, si sono prontamente attivati per ripristinarla.

"Esprimiamo pubblicamente i nostri ringraziamenti - dichiarano il sindaco Lidya Colangelo e l'assessore con delega alla Pubblica Illuminazione Pierluigi Marino - alla ditta appaltatrice ed al competente ufficio comunale per aver consentito nel giro di poche ore la ripresa dell'erogazione di energia in tutti i quartieri dove si era registrata interruzione”.

Al momento, solo la zona adiacente l'anulare sportivo di viale Castellana risulta ancora non raggiunta dal servizio. “Abbiamo avuto rassicurazioni che nelle prossime ore sarà ripristinata l'erogazione anche per quella zona cittadina”, fanno sapere sindaco e assessore, che condannano fermamente l’accaduto, parlando di “un furto estremamente dannoso” per la comunità.

“Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine, per individuare gli autori di un gesto che ha creato tanto disagio alla popolazione", concludono Colangelo e Marino.