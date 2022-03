E' caccia al ladro nel quartiere Ferrovia: agisce di notte e ruba oggetti nelle auto

Tra gli abitanti del quartiere Ferrovia si è insinuato il forte dubbio che a infrangere i finestrini delle auto, a rovistarci dentro e ad asportare oggetti di poco valore, sia una sola persona. Agirebbe di notte e indisturbato. Non si hanno, al momento, altre evidenze. Ad eccezione dell'identikit stilato un paio di mesi fa dalle vittime: "Si tratterebbe di un uomo tra i 30/35 anni, gira in bici e guarda dentro tutte le macchine alla ricerca di qualche cianfrusaglia da pochi euro da poter vendere illecitamente"

Nei giorni scorsi sono stati registrati tre episodi tra furti e tentativi di effrazione in via Monfalcone, angolo via del Carso. Nei giorni addietro il rubagalline avrebbe agito anche nelle vicinanze del centro intermodale. Un residente della zona – finito anch’egli nel mirino di un malvivente – attraverso i social ha chiesto ai suoi contatti di prestare molta attenzione e di allertare le forze dell’ordine nel caso in cui avessero un sospetto su qualcuno.

Nel frattempo c'è chi propone di organizzare delle ronde, atteso che i furti, nella zona della stazione, andrebbero avanti ormai da parecchi mesi. Il comitato a difesa del quartiere Ferrovia ne avrebbe segnalati a iosa. E intanto i residenti si chiedono per quanto tempo ancora il delinquente rimarrà impunito. Alle forze dell’ordine rivolgono l'ennesimo invito ad incrementare i controlli nel quartiere, soprattutto nelle ore notturne.