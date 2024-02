Foggia è la provincia d'Italia con più assalti agli uffici postali

E’ stato riaperto al pubblico venerdì 16 l’ufficio postale di Roseto Valfortore, interessato dai lavori di ristrutturazione della sede di Piazza Umberto I finalizzato ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto 'Polis-Casa dei Servizi Digitali', l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Roseto Valfortore è a disposizione dei cittadini con il consueto orario 8.20-13.35 dal lunedì al venerdì; 8.20-12.35 il sabato. Sempre nell’ambito del progetto Polis, sono invece iniziati i lavori presso l’ufficio postale di Celle San Vito. Poste Italiane garantirà nel frattempo la continuità di tutti i servizi ai cittadini presso l’ufficio postale di Castelluccio Valmaggiore di via Salita Borgo, che osserva orario di apertura 8.20-13.45 dal lunedì al venerdì; 8.20-12.45 il sabato.

Infine, è stato riaperto oggi secondo il consueto orario anche l’ufficio postale di Chieuti recentemente danneggiato in seguito ad un tentato furto.

Intanto è stata confermata la decisione dell'azienda di chiudere gli Atm della provincia di Foggia e di Barletta-Andria-Trani nella fascia oraria dalle 23:30 alle 06:30 del mattino seguente.

Provvedimento preso per ragioni di sicurezza dopo i numerosi e reiterati tentativi di furto degli Atm che nelle due province pugliesi hanno provocato danni sempre più spesso ingenti agli sportelli ma anche agli edifici che ospitano i locali, costringendo l’azienda a dover temporaneamente chiudere le sedi per avviare i lavori di ristrutturazione.

Basti pensare ai danni provocati dall'azione criminosa della notte del 1° febbraio a San Marco in Lamis, con la quale i malviventi hanno portato la cassaforte con dentro mezzo milione di euro e sventrato con un escavatore lo sportello Atm.

Ai cittadini legati alle chiusure degli uffici postali danneggiati, è stata limitata l’operatività degli Atm Postamat nelle due province dove gli assalti, da dicembre ad oggi, rappresentano il 42% del dato nazionale. Il dato più alto in Capitanata

Sono oltre 120 gli Atm delle province di Foggia e Bat dotati dei più moderni sistemi di protezione come macchiatori di banconote (che rendono inutilizzabili i denari sottratti), casseforti certificate dai più alti livelli della normativa europea di riferimento e la video analisi di ultima generazione che permette di gestire in tempo reale, attraverso gli operatori delle Security Room di Poste Italiane - attive 24 ore su 24- ogni evento in corso e di segnalarlo contemporaneamente alle Forze dell’Ordine.