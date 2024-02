Furti con ruspe ed escavatori, istituti bancari e Poste nel mirino: in 10 anni quattro assalti a San Marco

Negli ultimi dieci anni a San Marco in Lamis sono stati compiuti o tentati quattro furti con l'utilizzo di un escavatore.

L'ultimo in ordine di tempo è quello messo a segno alle Poste di Piazza Europa nella notte appena trascorsa, colpo effettuato qualche ora prima dell'apertura dell'ufficio postale, nel primo giorno utile di ritiro della pensione, che avrebbe fruttato oltre 300mila euro ai malviventi (notizia e video qui).

Il 18 gennaio di 10 anni fa, in via della Vittoria, con due pale meccaniche rubate, era stato asportato e portato via il bancomat della Banca del Monte di Foggia.

Era fallito l'assalto con un escavatore alla filiale della Bcc tentato il 18 dicembre del 2014. In quella occasione, a mandare a monte i piani dei rapinatori, furono due pattuglie di un istituto di vigilanza del posto che ingaggiarono un conflitto a fuoco con i malviventi, costringendoli a precipitosa fuga, non prima però di aver sparato alcuni colpi in aria nel tentativo di intimidire le guardie giurate.

I rapinatori erano a un passo dal compiere il colpo, studiato nei minimi dettagli, soprattutto in considerazione del fatto che sulla strada che collega la cittadina garganica alla vicina San Giovanni Rotondo, era stato posizionato un tronco d’albero, probabilmente per evitare che i carabinieri raggiungessero il luogo dove si stava consumando la rapina.

La stessa filiale di via Dante Alighieri era stata presa di mira il 4 novembre 2019. A mettere in fuga i ladri, in azione con una ruspa rubata, la chiamata al 112 da parte dell'istituto di vigilanza. I danni provocati alla struttura furono ingenti, peraltro i malviventi sfondarono il muro esterno di una palazzina, nella parte sbagliata, mettendo a rischio la stabilità dell'immobile.