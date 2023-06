Furti a Poggio Imperiale: case, banche e distributori di carburanti nel mirino dei malviventi

Poggio Imperiale, comune di circa 2500 abitanti, la cui storia è legata a Placido Imperiale, che nell'omonima piazza dedicata al Principe fondatore è anche sede della damiera fissa più grande d'Europa, è un comune tranquillo, prevalentemente agricolo, importante per l'attività estrattiva della pietra di Apricena.

Tuttavia, negli ultimi tempi, si sono verificati dei gravi episodi: dal tentativo fallito, di dare fuoco a una Fiat Panda (con tanto di immagini video circolate in rete), a una serie di furti tentati o messi a segno, nelle abitazioni del paese. C'è chi vi si intrufolerebbe nonostante la presenza in casa delle persone. Un paio di casi avrebbero fatto scattare l'alert.

Una settimana fa, nella notte tra il 9 e il 10 maggio, i carabinieri sono intervenuti presso lo sportello della Bpm, assaltato con la tecnica della marmotta. Non ci è dato sapere se il colpo sia riuscito oppure no. E' certamente andato a segno quello compiuto, nelle stesse ore, al km 1,8 della SS 693 presso il distributore di carburanti Eni. I malviventi hanno sfondato l'attività e portato via sigarette per 8mila euro.