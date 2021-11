Agricoltori disperati per i continui furti, tra i produttori di olive c'è chi ha perso tutto: "Siamo in grosse difficoltà"

C'è chi ha perso tutto, l'unica fonte di reddito di famiglia. Chi dall'oggi al domani ha assistito allo spoglio e alla distruzione degli alberi di ulivo, chi ha aspettato un anno e nel giro di poche ore ha visto la speranza di guadagno trasformarsi in un danno incalcolabile. Da alcuni anni i produttori di olio di San Severo assistono, senza che nessuno riesca a far nulla, ai continui furti perpetrati da delinquenti senza scrupoli. "Siamo disperati, non abbiamo più nulla".

La settimana scorsa l'amministrazione comunale ha incontrato le forze di polizia per fare il punto della situazione. Il sindaco Francesco Miglio e l’assessore alle Politiche Agricole Felice Carrabba hanno firmato una lettera indirizzata ai malcapitati e ai produttori.

Rivolgendosi ai ladri di olive, si evidenzia come il settore agricolo rappresenti la fetta importante delle attività produttive della città dei campanili ed è di vitale importanza per l'aimentazione e la salvaguardia del nostro territorio. "Il nostro paniere è ricco e variegato: l’oro verde, per esempio, è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Il vostro malaffare non solo provoca un danno morale ed economico, ma distrugge il nostro patrimonio arborio secolare. E gli agricoltori sono in grosse difficoltà” si legge.

I furti sul campo dei prodotti sono sistematici ed organizzati: olive, uva e cereali i prodotti più ambiti dai delinquenti. "Questa situazione porta alla disperazione le piccole e medie aziende che da quelle produzioni ricavano la loro unica fonte di reddito" si legge.

Ai 'fratoiani' il sindaco e l'assessore chiedono di collaborare: "Sono risaputi e conosciuti i produttori locali e i non produttori, pertanto segnalate, avvisate, non trasformate il prodotto “anonimo”. L’Amministrazione ha posto “il problema dei furti nei terreni agricoli” come punto centrale ed indifferibile da risolvere velocemente, e supporterà tutte le azioni ed i cittadini per eliminare questi atti delinquenziali"