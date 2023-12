Derubati a Foggia durante le festività, l'amaro Natale di Rodwale e di due famiglie immigrate: la sindaca si scusa

Due episodi spiacevoli che di sicuro non sono una bella pubblicità per la nostra città

Due episodi analoghi che, in entrambi i casi, non mostrano il volto migliore della città. Due episodi durante le feste natalizie: il primo ha visto protagonista uno studente del Congo. Poche ore dopo essere giunto a Foggia, è stato avvicinato da una donna la quale gli ha offerto un posto per dormire dietro il compenso di 40 euro.

Rodwale - questo il suo nome - è arrivato a Foggia per studiare lingue all'Università e, in seguito all'offerta di un posto letto ha accettato. Nel cuore della notte, mentre stava dormendo, la donna che lo aveva ospitato, lo ha svegliato dicendogli che doveva andare via. Rodwale, senza capirne il motivo, si è rivestito e, quando ha preso la sua valigia, ha scoperto che gli erano stati rubati soldi - 200 euro -, scarpe e vestiti.

Uscito di casa ha vagato per la città finché, la mattina successiva, è andato all'Università dove ha trovato accoglienza e solidarietà. Dei docenti si sono offerti per pagargli una stanza d'albergo, prima che gli venisse offerto anche un posto nello studentato Adisu.

Il secondo episodio ha avuto come vittime del furto due famiglie scese da Pesaro per passare il Natale in famiglia, con un'auto carica di regali, sistemata in un box privato. La mattina del 25 dicembre, giunti in loco, l'amara sorpresa: il box era stato aperto, l'auto era stata forzata e i regali erano stati portati via.

Sia il giovane studente che le famiglie di emigranti questa mattina sono state ricevute dalla Sindaca, all'assessore alla sicurezza De Santis e dalla presidente del consiglio comunale Azzarone, per scusarsi, a nome della città, per questi sgradevoli episodi.