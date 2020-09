Saccheggiati due locali, il centro storico è terra di nessuno: ladri in azione da 'Sartoria del Gusto' e 'Anime Brille'

Il centro storico di Foggia è terra di nessuno: due furti sono stati messi a segno, rispettivamente ieri e l'altro ieri, in danno di altrettanti locali della città. Nel mirino dei malviventi sono finiti 'Sartoria del Gusto' e 'Anime Brille', entrambi gravitanti l'area della cosiddetta 'piazzetta'.

Nel primo caso, le telecamere dell'attività hanno ripreso l'intera sequenza. "Purtroppo i danni sono ingenti, è stata già sporta denuncia ai carabinieri", spiegano i titolari che hanno deciso di diffondere le immagini del raid subito. "Questa sera apriremo ugualmente", assicurano. "Con mezzi di fortuna ma ci saremo".

Stessa sorte anche per 'Anime Brille': "Abbiamo subìto un furto e per un po’ non potremo farvi ascoltare musica e saremo leggermente più lenti in cucina. Confidiamo nella vostra comprensione e solidarietà", il messaggio lanciato alla clientela. Indagini in corso per risalire ai responsabili dei furti.