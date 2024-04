Salta in aria un altro Atm, sportelli di Poste e banche del Foggiano e della Bat tra i più colpiti d'Italia

La banda della 'marmotta' colpisce ancora: questa volta a tarda sera, intorno alle 22, a Trinitapoli nella Bat. La deflagrazione, oltre a provocare ingenti danni alla struttura, ha permesso ai malviventi di portare a termine il colpo. Resta da quantificare il bottino. Il boato è stato avvertito da gran parte della popolazione.

Poco meno di un mese fa, sempre a Trinitapoli, malviventi non ancora identificati presero di mira la Banca Popolare di Milano di via Trinità, a quasi un anno esatto dal colpo da 80mila euro allo stesso istituto bancario, oggetto di un tentato assalto anche nel dicembre scorso.

Sabato scorso era stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della Bper di Orsara di Puglia. La notte del 6 aprile era toccato alla Bcc di Rignano Garganico.

Il più clamoroso è il colpo da 500mila euro messo a segno la notte del 1° febbraio alle Poste di Piazza Europa di San Marco in Lamis, quando con l'utilizzo di un escavatore rubato in un cantiere, i delinquenti riuscirono a portare via la cassaforte contenuta nel caveau.

Sui numerosi furti con esplosivo, tentati o compiuti indagano i carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia.

Gli Atm postali delle province di Foggia e della Bat non sono operativi nella fascia oraria che va dalle 23:30 alle 06:30 del mattino seguente. La decisione era stata presa per ragioni di sicurezza dopo i numerosi e reiterati furti, che rappresentano oltre il 40% del dato nazionale. Il dato più alto in Capitanata

Sono circa 120 gli Atm delle province di Foggia e Bat dotati dei più moderni sistemi di protezione come macchiatori di banconote (che rendono inutilizzabili i denari sottratti), casseforti certificate dai più alti livelli della normativa europea di riferimento e la video analisi di ultima generazione che permette di gestire in tempo reale, attraverso gli operatori delle Security Room di Poste Italiane - attive 24 ore su 24 - ogni evento in corso e di segnalarlo contemporaneamente alle Forze dell’Ordine.