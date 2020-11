Razzia nei distributori automatici: incastrata banda di giovanissimi foggiani (uno è minorenne)

Raid nei distributori automatici di bevande e alimenti h24: individuata la banda di giovanissimi foggiani (uno è ancora minorenne), responsabili dei furti messi a segno a San Michele Salentino, nel Brindisino.

I carabinieri del posto, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di Orta Nova, insieme a un 18enne e un 16enne entrambi foggiani, per furto aggravato. In particolare, dagli accertamenti svolti a seguito della denuncia di furto presentata il 19 e 27 settembre scorsi dal titolare dei distributori automatici di bevande e alimenti h24, è emerso che i tre, previa effrazione dei contenitori di moneta, avrebbero sottratto complessivamente 500 euro dai distributori, dileguandosi a bordo di un’autovettura, di proprietà di una cittadina polacca residente a Orta Nova.