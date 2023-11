Niente più furti al Cup di Cerignola, grazie ai pagamenti elettronici

Prosegue senza intoppi la sperimentazione del pagamento elettronico del Centro Unico Prenotazioni di viale XX Settembre a Cerignola, sede del distretto 55 della Asl Foggia, Dal mese di aprile il ticket si paga esclusivamente con carta di credito o bancomat. Non è possibile effettuare il pagamento in contanti.

Un servizio innovativo, al passo con i tempi, avviato per tenere alla larga i malitenzionati. Difatti, non solo erano stati registrati ammanchi di denaro dalle casse, ma negli anni erano stati numerosi i furti con scasso o segni di effrazione commessi nei locali dell'ex ospedale Tommaso Russo.

Da qui la decisione di rendere elettronici i pagamenti. In futuro, quasi sicuramente, tutti i 54 cup degli otto distretti della provincia di Foggia si adegueranno alla formula del pagamento elettronico. Comunque, in alcuni uffici è possibile pagare sia in contatti che con carta.