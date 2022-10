Ladri fanno razzia di sportelli di contatori. Residenti stufi: "Non si può continuare così"

Salve Foggiatoday, ormai in zona Pantano - tra via V. Furore, via F. Rizzi e via Russo - non abbiamo più paura del caro bollette ma di doverci aggiungere anche il prezzo di nuovi sportelli per contatori. Sono passati svariati mesi tra il primo furto in zona e i successivi nei quartieri limitrofi, però si sa, si torna sempre dove si è stati bene, così hanno deciso di ritornare in questa zona e fare razzia. Ed è così che ogni notte un condominio subisce questo tipo di furto.

Se è possibile, se possiamo ancora sperare in un risvolto positivo in questa città (cosa abbastanza utopica ma a noi piace sognare) chiediamo che vengano presi provvedimenti, non si può continuare così. Ogni mattina al risveglio del quartiere, c'è un palazzo con contatori scoperti. Così parte il giro quotidiano per poter prevedere quale sarà il prossimo portone vittima, si cercano soluzioni per prevenire questo tipo di reati. Che poi si sa, è meglio che curare.

Questa città però ha bisogno di cure, i nostri quartieri ne hanno bisogno, abbiamo organizzato di tutto negli anni dalla pulizia delle strade alla raccolta rifiuti (visto che siamo in uno stato di abbandono da tempo immemore) ora cosa ci tocca organizzare? Ronde notturne per evitare furti? Dato che il nostro dovere di cittadini è stato fatto, abbiamo segnalato a chi di dovere. Ora speriamo che siano le autorità a fare il loro.