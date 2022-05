Lo strano caso di Corso del Mezzogiorno: raffica di furti di collettori sulle 'Panda'

Furti di collettori e catalizzatori in zona Corso del Mezzogiorno, a Foggia. Nel mirino dei ladri, sono finite alcune ?Panda? parcheggiate in via Leopardi e aree limitrofe. Furti su commissione, sembrerebbe, atteso che ad ogni auto sono stati asportati i medesimi pezzi. Identico anche il modus operandi, così come la ?firma? del tubo della marmitta reciso.

A raccontare l?accaduto a FoggiaToday è una delle vittime. Per lui, la giornata è iniziata malissimo: ?Erano le 6 di questa mattina?, spiega. ?Ho preso la mia auto - una Fiat Panda - per andare a lavoro e mi accorgo che il nottolino della serratura era stato forzato. Riesco ad aprire la serratura con il telecomando ma, al momento dell?avvio, l?auto emette strani rumori. Apro quindi il vano motore per controllare da dove arriva tale rumore e trovo la sorpresa: collettore e catalizzatore asportati, e tubo della marmitta reciso?.

Non si tratta dell?unico caso: ?Anche un?altra Panda, di un altro condomino, ha subito lo stesso furto?, racconta. Asportati, nemmeno a dirlo, gli stessi pezzi. ?Altre tre persone - tutti possessori di Panda - si sono rivolte al mio stesso meccanico perché, ieri notte, hanno subito in zona corso del Mezzogiorno lo stesso tipo di furto?, conclude.